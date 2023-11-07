Диверсионные группы РФ ежемесячно пытаются прорвать границу — Наев

Диверсионно-разведывательные группы россиян ежемесячно пробуют прорвать границу по 9-10 раз в районе Черниговской и Сумской областей. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Север» Сергей Наев.

По словам командующего, целью этих групп является проведение разведки и нанесение поражения украинским войскам или гражданским объектам.

«Это профессионально обученные военнослужащие сил специальных операций и главного разведывательного управления ГШ РФ, поэтому мы должны всегда быть начеку», — говорится в сообщении.

Для противодействия диверсантам отрабатываются совместные действия с государственными органами, военными формированиями и общевойсковыми подразделениями, которые прикрывают госграницу. По словам Сергея Наева, слаженность и четкое распределение обязанностей дают нам преимущество.