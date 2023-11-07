Диверсійні групи РФ щомісяця намагаються прорвати кордон — Наєв

Диверсійно-розвідувальні групи росіян щомісяця намагаються прорвати кордон по 9-10 разів у районі Чернігівської та Сумської областей. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Північ» Сергій Наєв.

За словами командувача, метою цих груп є проведення розвідки та завдання поразки українським військам або цивільним об'єктам.

«Це професійно навчені військовослужбовці сил спеціальних операцій та головного розвідувального управління ГШ РФ, тому ми маємо завжди бути напоготові», — йдеться у повідомленні.

Для протидії диверсантам відпрацьовуються спільні дії з державними органами, військовими формуваннями та загальновійськовими підрозділами, які прикривають держкордон. За словами Сергія Наєва, злагодженість та чіткий розподіл обов'язків дають нам перевагу.