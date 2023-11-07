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Животных из заповедника Аскания-Нова в Россию не вывозят, но угроза сохраняется

07 ноября 2023, 16:09

Животных из заповедника Аскания-Нова в Россию не вывозят, но угроза сохраняется

Угроза вывоза животных из заповедника Аскания-Нова, расположенного на временно оккупированной части Херсонской области, вполне реальна. Однако пока такие действия не замечены. Об этом сегодня, 7 ноября, заявил директор биосферного заповедника Аскания-Нова имени Фальц-Фейна НААН Виктор Шаповал.

«Официальный комментарий о распространенной информации о вывозе животных Биосферного заповедника Аскания-Нова имени Фальц-Фейна оккупационной администрацией. Прежде всего, информация не соответствует действительности!» —  написал он.

При этом Шаповал отметил, что факт подписания «соглашения о сотрудничестве» с владельцем краснодарского Сафари-парка Марио Абурмаилэхом имеет место. По словам руководителя заповедника, это не первое подобное соглашение с зоопарками, природоохранными учреждениями и ассоциациями России и временно оккупированного Крыма, предусматривающее «обмен животными».

Так, в августе 2023 года оккупационная администрация также заключила договоры с заповедником «Ростовский», ассоциацией «Живая природа степи» и Ростовским-на-Дону зоопарком.

Также в октябре самопровозглашенный директор Мещеряков подписал соглашение с Ялтинским зоопарком. Оно предполагает обмен такими редкими видами животных, как конь Пржевальского, сайгак и кулан туркменский. Это нарушение Конвенции о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры.

В то же время Шаповал отмечает, что «фактического перемещения животных из Аскании-Новы до сих пор не произошло».

«В итоге, ситуация с подписанными договорами не больше, чем циничная попытка легитимизировать следующий «обмен» украденных животных путем заключения официального документа. Но это не изменяет сути проблемы и статуса животных – они остаются украденными. И не меняет преступный статус подписантов. Однако, исходя из реалий, необходимо с холодным умом готовиться к потерям и необходимости последующего восстановления инфраструктуры и коллекций», — заявил директор.

По его словам, об этой ситуации проинформированы Национальная академия аграрных наук Украины, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО, Министерство иностранных дел Украины, правоохранительные органы.

Кроме того, по линии МИД высказаны предложения по мандату мониторинговой миссии ЮНЕСКО на доступ и контроль за оккупированными природоохранными территориями.

Напомним, 6 ноября в Центре национального сопротивления появилась информация о вывозе животных из Аскании-Нова в краснодарский Сафари-парк. Там отметили, что это происходит в рамках так называемого «соглашения о сотрудничестве» с оккупационной администрацией.

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