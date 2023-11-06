Российские захватчики вывезли животных из заповедника «Аскания-Нова»

Из херсонского заповедника «Аскания-Нова» российские оккупанты перевозят животных в краснодарский Сафари-парк. Об этом сообщил Центр национального сопротивления сегодня, 6 ноября.

«Кража животных происходит в рамках «соглашения о сотрудничестве». Соответствующее соглашение не действительно, ведь от украинского заповедника его подписывает российский ставленник, который не является руководителем. По факту оккупанты просто воруют животных и уничтожают уникальный заповедник», — говорится в сообщении.

Ранее на территории заповедника были также замечены российские военные.

Напомним, в сентябре в заповеднике «Аскания-Нова» на оккупированной части Херсонской области бушевал пожар.