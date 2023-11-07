Тварин із заповідника Асканія-Нова до Росії не вивозять, але загроза зберігається

Загроза вивезення тварин із заповідника Асканія-Нова, розташованого на тимчасово окупованій частині Херсонської області, є цілком реальною. Однак поки що такі дії не помічені. Про це сьогодні, 7 листопада, заявив директор біосферного заповідника Асканія-Нова імені Фальц-Фейну НААН Віктор Шаповал.

«Офіційний коментар про поширену інформацію про вивезення тварин біосферного заповідника Асканія-Нова імені Фальц-Фейна окупаційною адміністрацією. Насамперед інформація не відповідає дійсності!», — написав він.

При цьому Шаповал зазначив, що факт підписання «угоди про співпрацю» із власником краснодарського Сафарі-парку Маріо Абурмаїлехом має місце. За словами керівника заповідника, це не перша подібна угода із зоопарками, природоохоронними установами та асоціаціями Росії та тимчасово окупованого Криму, яка передбачає «обмін тваринами».

Так, у серпні 2023 року окупаційна адміністрація також уклала договори із заповідником «Ростовський», асоціацією «Жива природа степу» та Ростовським-на-Дону зоопарком.

Також у жовтні самопроголошений директор Мещеряков підписав угоду з Ялтинським зоопарком. Воно передбачає обмін такими рідкісними видами тварин, як кінь Пржевальського, сайгак та туркменський кулан. Це порушення Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що знаходяться під загрозою зникнення.

Водночас, Шаповал зазначає, що «фактичного переміщення тварин з Асканії-Нови досі не відбулося».

«У результаті ситуація з підписаними договорами не більша, ніж цинічна спроба легітимізувати наступний «обмін» вкрадених тварин шляхом укладання офіційного документа. Але це не змінює суті проблеми та статусу тварин – вони залишаються вкраденими. І не змінює злочинного статусу підписантів. Однак, виходячи з реалій, необхідно з холодним розумом готуватися до втрат та необхідності подальшого відновлення інфраструктури та колекцій», — заявив директор.

За його словами, про цю ситуацію поінформовано Національну академію аграрних наук України, Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України, Національну комісію України у справах ЮНЕСКО, Міністерство закордонних справ України, правоохоронні органи.

Крім того, по лінії МЗС висловлено пропозиції щодо мандату моніторингової місії ЮНЕСКО на доступ та контроль за окупованими природоохоронними територіями.

Нагадаємо, 6 листопада у Центрі національного спротиву з'явилася інформація про вивезення тварин з Асканії-Нова до краснодарського Сафарі-парку. Там зазначили, що це відбувається у рамках так званої «угоди про співпрацю» з окупаційною адміністрацією.