«Шахтер» обыграл «Барселону» в Лиге чемпионов

Донецкий «Шахтер» обыграл испанскую «Барселону» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Номинально домашний матч для «горняков» в немецком Гамбурге завершился победой 1:0. Мяч забил Даниил Сикан.
Обзор матча можно посмотреть здесь.
⚒ «ШАХТАР» ПЕРЕМАГАЄ «БАРСЕЛОНУ» В ГАМБУРЗІ!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 7, 2023
Вирішальний гол забив Данило Сікан
Ця перемога для тебе, Україно! #ШахтарБарселона #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/9NJYldSBtn
Таким образом, после четырех матчей у «Шахтера» 6 очков в группе H. «Барселона» лидирует с 9 очками, «Порту» набрал также 6 очков, но португальцы принимают аутсайдера группы «Антверпен» сегодня вечером.