«Шахтер» обыграл «Барселону» в Лиге чемпионов

Фото: ФК «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» обыграл испанскую «Барселону» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.



Номинально домашний матч для «горняков» в немецком Гамбурге завершился победой 1:0. Мяч забил Даниил Сикан.



Обзор матча можно посмотреть здесь.

Таким образом, после четырех матчей у «Шахтера» 6 очков в группе H. «Барселона» лидирует с 9 очками, «Порту» набрал также 6 очков, но португальцы принимают аутсайдера группы «Антверпен» сегодня вечером.