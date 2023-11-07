«Шахтар» обіграв «Барселону» в Лізі чемпіонів

Фото: ФК «Шахтар»

Донецький «Шахтар» обіграв іспанську «Барселону» у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.



Номінально домашній матч для «гірників» у німецькому Гамбурзі завершився перемогою 1:0. М'яч забив Данило Сікан.



Огляд матчу можна подивитися тут.

Таким чином, після чотирьох матчів у «Шахтаря» 6 очок у групі H. «Барселона» лідирує з 9 очками, «Порту» набрав також 6 очок, але у португальців ще гра в запаси: вони приймають аутсайдера групи «Антверпен» сьогодні ввечері.