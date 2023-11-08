Художники из разных уголков Украины украсили Покровск муралами

Стены домов в Покровске украсили рисунками. Фото: Покровская ГВА

Сразу восемь художников на четырнадцати локациях в Покровске Донецкой области расписали стены городской застройки рисунками. Теперь город украшают патриотические стенописи. Об этом сообщила Покровская городская военная администрация.

Муралы, появившиеся в разных уголках Покровска, создали художники-волонтеры со всей Украины в рамках проекта «Стены культуры».

Идейный основатель проекта — украинский певец, военнослужащий и инициатор движения «Культурный десант» Коля Серга.

«Этот проект объединил вокруг себя разных людей: не только художников, но и поэтов, музыкантов, множество разных творческих людей, которые сегодня развивают украинскую культуру. Культурная сила – это такая платформа для разных культурных, психологических и социальных проектов, на которых художники объединяются и создают подобные инициативы», – рассказала руководительница гражданского направления культурных сил Украины Мария Скворцова.

Платформа активно работает как в гражданском, так и военном направлениях. В настоящее время насчитывается 36 художников, каждый из которых привносит свою стилистику и ощущение в процесс визуализации и идентификации украинской культуры.

«Мы ездим по оккупированным территориям и населенным пунктам, пострадавшим селам, которые были освобождены и создаем работы на различные тематики. У наших художников есть разные стилистики, разное ощущение того, как можно изобразить эти слова благодарности, слова поддержки, слова любви и в принципе визуализировать украинскую идентификацию», — добавила Мария Скворцова.