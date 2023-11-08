Художники з різних куточків України прикрасили Покровськ муралами

Стіни будинків у Покровську прикрасили малюнками. Фото: Покровська ГВА

Одразу вісім художників на чотирнадцяти локаціях у Покровську на Донеччині розписали стіни міської забудови малюнками. Наразі місто прикрашають патріотичні стінописи. Про це повідомила Покровська міська військова адміністрація.

Мурали, що з'явилися у різних куточках Покровська, створили художники-волонтери з усієї України у рамках проекту «Стіни культури».

Ідейний засновник проекту – український співак, військовослужбовець та ініціатор руху «Культурний десант» Коля Серга.

«Цей проект об'єднав навколо себе різних людей: не лише митців, а й поетів, музикантів, безліч різних творчих людей, які сьогодні розвивають українську культуру. Культурна сила – це така платформа для різних культурних, психологічних та соціальних проектів, на яких митці об'єднуються та створюють подібні ініціативи», – розповіла керівниця громадянського спрямування культурних сил України Марія Скворцова.

Платформа активно працює як у цивільному, так і військовому напрямках. Нині налічується 36 художників, кожен із яких привносить свою стилістику та відчуття у процес візуалізації та ідентифікації української культури.

«Ми їздимо окупованими територіями та населеними пунктами, постраждалими селам, які були звільнені та створюємо роботи на різні тематики. Наші художники мають різні стилістики, різне відчуття того, як можна зобразити ці слова подяки, слова підтримки, слова любові і в принципі візуалізувати українську ідентифікацію», — додала Марія Скворцова.