Военный подоходный налог перенаправили из местных бюджетов в государственный

Верховная Рада в среду, 8 ноября, приняла 253 голосами закон №10037 о перенаправлении так называемого военного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный, чтобы направить эти средства преимущественно на закупку дронов и вооружения. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это позволит в 2024 году дополнительно направить на эти нужды 96 млрд гривен. 45% этой суммы пойдет на беспилотники и морские дроны. Еще 45% на развитие нашего оборонно-промышленного комплекса. 10% автоматически распределятся между воинскими частями в соответствии с уплаченным НДФЛ», — отметил глава Кабинета министров.

По словам Шмыгаля, правительство будет и дальше помогать регионам.

«Местные бюджеты в 2024 году все равно получат от налога на доходы физлиц больше, чем они получали в 2021 году. В регионы будут направлены дополнительные 62 млрд гривен по сравнению с 2021 годом. Это позволит громадам закрывать все необходимые и первоочередные потребности», — добавил премьер.

Глава бюджетного комитета ВР Роксолана Пидласа отметила, что с 1 октября по 31 декабря 2023 года «военное НДФЛ» направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: Государственная служба специальной связи на дроны (13 млрд гривен) и Минобороны на закупку артиллерийских систем (13 млрд гривен).

Кроме того, с 1 января и по 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение, «военное НДФЛ» распределяется в следующих пропорциях: 45% — Государственная служба специальной связи на дроны (прогноз 43 млрд гривен); 45% — Минстратегпром для развертывания производства боеприпасов и оружия (43 млрд гривен); 10% — распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально уплаченному НДФЛ (около 10 млрд гривен).

Также с 1 января на военные нужды пойдет акциз (кроме местной части 13,44%), шедший в Дорожный фонд.

По данным Минфина, ресурс от НДФЛ из военных в 2024 году составит 96,3 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что 20 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о перенаправлении налога на доходы военных из местных бюджетов в государственный бюджет.

Парламент не смог принять этот проект во втором чтении 17 октября из-за неоднозначного отношения депутатов и направил документ на повторное второе чтение.