Військовий прибутковий податок перенаправили з місцевих бюджетів до державного

Верховна Рада в середу, 8 листопада, ухвалила 253 голосами закон №10037 про перенаправлення так званого військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з місцевих бюджетів до державного, щоб спрямувати ці кошти переважно на закупівлю дронів та озброєння. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це дозволить 2024 року додатково спрямувати на ці потреби 96 млрд гривень. 45% цієї суми піде на безпілотники та морські дрони. Ще 45% на розвиток нашого оборонно-промислового комплексу. 10% автоматично розподіляться між військовими частинами відповідно до сплаченого ПДФО», - зазначив глава Кабінету міністрів.

За словами Шмигаля, уряд і надалі допомагатиме регіонам.

«Місцеві бюджети у 2024 році все одно отримають від податку на доходи фізосіб більше, ніж вони отримували у 2021 році. До регіонів буде направлено додаткові 62 млрд гривень порівняно з 2021 роком. Це дозволить громадам закривати всі необхідні та першочергові потреби», - додав прем'єр.

Голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа зазначила, що з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий ПДФО» спрямовується до державного бюджету у пропорції 50% на 50%: Державна служба спеціального зв'язку на дрони (13 млрд гривень) та Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд. гривень).

Крім того, з 1 січня та по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано військовий стан, «військовий ПДФО» розподіляється у таких пропорціях: 45% — Державна служба спеціального зв'язку на дрони (прогноз 43 млрд гривень); 45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43 млрд гривень); 10% - розпорядникам сектору безпеки та оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно сплаченому ПДФО (близько 10 млрд гривень).

Також з 1 січня на військові потреби піде акциз (крім місцевої частини 13,44%), що йшов до Дорожнього фонду.

За даними Мінфіну, ресурс від ПДФО з військових у 2024 році складе 96,3 млрд. гривень.

Раніше повідомлялося, що 20 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про перенаправлення податку на доходи військових із місцевих бюджетів до державного бюджету.

Парламент не зміг ухвалити цей проект у другому читанні 17 жовтня через неоднозначне ставлення депутатів і направив документ на повторне друге читання.