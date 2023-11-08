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Группировка «ДНР» вернула плату за воду, которой нет во многих селах. Пушилин оправдывается

08 ноября 2023, 14:45

Группировка «ДНР» вернула плату за воду, которой нет во многих селах. Пушилин оправдывается

Глава группировки «ДНР» вернул плату за воду. Фото: Новости Донбасса Глава группировки «ДНР» вернул плату за воду. Фото: Новости Донбасса

В захваченных городах Донецкой области начали взимать плату за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, хотя краны во многих домах по-прежнему пусты. Как изменилась подача воды и в каких населенных пунктах ее нет вообще — узнавали журналисты «Новостей Донбасса».

1 ноября профильная компания «Вода Донбасса» заявила, что за подачу ресурса снова нужно платить. Причем, сказали об этом на полтора месяца позже. Начислять оплату стали задним числом — с 14 сентября.

Это касается жителей Волновахи, Докучаевска, Мариуполя, Снежного, Тореза, Шахтерска, Харцызска и еще ряда поселков. Тарифы на воду следующие: 30 рублей — кубометр за водоснабжение и около 14 рублей за водоотведение. Оплату связали якобы с улучшением услуг.

В ряде населенных пунктов ситуация с водоснабжением улучшилась. Оно стало осуществляться на регулярной основе: в некоторых населенных пунктах подача водоснабжения осуществляется круглосуточно, в других — по согласованным с органами местного самоуправления графикам.

С этим не согласны жители оккупированных Снежного, Тореза и Шахтерска. Их возмущает скудная подача воды. Например, в Торезе, по словам местных, ее подают всего два раза в неделю.

В Шахтерске один раз в три дня, а в Харцызске лишь несколько часов в день. Мариупольцы недовольны качеством, потому что из кранов там идет грязный со ржавчиной поток. Вероятно, критики от местных жителей было настолько много, что на нее ответил даже глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.

«Поручил Министерству строительства и ЖКХ совместно с представителями "Воды Донбасса" предоставить разъяснения относительно причин позднего информирования о возобновлении взимания платы за предоставляемые услуги водоснабжения и водоотведения, возможности перерасчета за ранее оплаченные месяцы», – отметил Пушилин.

То есть, об отмене оплаты за услугу, которая подается не самым лучшим образом, речи нет. Хотя в первых числах ноября тот же Пушилин признал, что ситуация с водой на захваченной части Донецкой области остается сложной.

В самом Донецке воду подают по графику раз в три дня, да и то не везде. Например, в поселке шахты №29 в Петровском районе ее нет вообще. Не привозят туда даже техническую воду.

Также уже два года нет воды и в поселке Мандрыкино на юго-западе Донецка — это также Петровский район. Люди вынуждены зимой топить снег, а в другое время собирать дождевую воду.

Нет воды и в небольших селах, как Новозарьевке Старобешевского района. Поэтому местные школьники вынуждены ходить в туалет на улицу, либо в кусты.

И это на фоне новостей о грандиозных проектах, которые якобы реализует Россия. В конце лета медиа группировки «ДНР» писали, что в тестовом режиме запущен водовод, который частично решит проблему со снабжением в Ленинском и Кировском районах Донецка.

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Его строили от Шевченковского подземного источника до водопроводного узла Южный. Весной также пропагандисты писали о водоводе Кипучая Криница - Старобешево.

А на днях местные СМИ сообщили, что группировка «ДНР» планирует ремонт аварийного участка магистрального водовода, который подает воду от Верхнекальмиусской фильтровальной станции.

И не стоит забывать о распиаренном на всех возможных платформах водоводе из реки Дон в канал Северский Донец - Донбасс, за который группировка «ДНР» не успевала хвалить Россию. Но даже этот так называемый «проект века» пока так и не решил проблему нехватки воды.

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