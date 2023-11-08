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Угруповання «ДНР» повернуло плату за воду, якої немає у багатьох селах. Пушилін виправдовується

08 листопада 2023, 14:45

Угруповання «ДНР» повернуло плату за воду, якої немає у багатьох селах. Пушилін виправдовується

Глава угрупування «ДНР» повернув платню за воду. Фото: Новини Донбасу Глава угрупування «ДНР» повернув платню за воду. Фото: Новини Донбасу

У захоплених містах Донецької області почали стягувати плату за послуги холодного водопостачання та водовідведення, хоча крани у багатьох будинках, як і раніше, порожні. Як змінилася подача води та в яких населених пунктах її взагалі немає — дізнавалися журналісти «Новин Донбасу».

1 листопада профільна компанія «Вода Донбасу» заявила, що за подачу ресурсу знову потрібно платити. Причому сказали про це на півтора місяця пізніше. Нараховувати оплату стали заднім числом – з 14 вересня.

Це стосується мешканців Волновахи, Докучаєвська, Маріуполя, Сніжного, Тореза, Шахтарська, Харцизька та ще низки селищ. Тарифи на воду такі: 30 рублів - кубометр за водопостачання та близько 14 рублів за водовідведення. Оплату пов'язали нібито з покращенням послуг.

У низці населених пунктів ситуація з водопостачанням покращилася. Воно стало здійснюватись на регулярній основі: у деяких населених пунктах подача водопостачання здійснюється цілодобово, в інших – за погодженими з органами місцевого самоврядування графіками.

З цим не згодні жителі окупованих Сніжного, Тореза та Шахтарська. Їх обурює мізерна подача води. Наприклад, у Торезі, за словами місцевих, її подають лише двічі на тиждень.

У Шахтарську один раз на три дні, а в Харцизьку лише кілька годин на день. Маріупольці незадоволені якістю, бо з кранів там йде брудний з іржею потік. Ймовірно, критики від місцевих жителів було настільки багато, що на неї відповів навіть голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.

«Доручив Міністерству будівництва та ЖКГ спільно з представниками "Води Донбасу" надати роз'яснення щодо причин пізнього інформування про відновлення стягнення плати за послуги водопостачання та водовідведення, можливості перерахунку за раніше оплачені місяці», – зазначив Пушилін.

Тобто про скасування оплати за послугу, яка подається не найкращим чином, не йдеться. Хоча на початку листопада той же Пушилін визнав, що ситуація з водою на захопленій частині Донецької області залишається складною.

У Донецьку воду подають за графіком раз на три дні, та й то не скрізь. Наприклад, у селищі шахти №29 у Петрівському районі її немає взагалі, не привозять туди навіть технічну воду.

Також вже два роки немає води й у селищі Мандрикіно на південному заході Донецька – це також Петрівський район. Люди змушені взимку топити сніг, а іншим часом збирати дощову воду.

Нема води й у невеликих селах, як Новозар'ївка Старобешівського району. Тому місцеві школярі змушені ходити в туалет на вулицю, або в кущі.

І це на тлі новин про грандіозні проєкти, які нібито реалізує Росія. Наприкінці літа медіа угруповання «ДНР» писали, що у тестовому режимі запущено водовід, який частково розв'яже проблему із постачанням у Ленінському та Кіровському районах Донецька.

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Його будували від Шевченківського підземного джерела до водопровідного вузла Південний. Навесні також пропагандисти писали про водовід Кипуча Криниця – Старобешеве.

А днями місцеві ЗМІ повідомили, що угруповання «ДНР» планує ремонт аварійної ділянки магістрального водоводу, яка подає воду від Верхньокальміуської фільтрувальної станції.

І не варто забувати про розпіарений на всіх можливих платформах водовід з річки Дон у канал Сіверський Донець - Донбас, за який угруповання «ДНР» не встигало хвалити Росію. Але навіть цей так званий «проєкт століття» поки що так і не розв'язав проблему нестачі води.

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