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Специалисты ДТЭК за сутки восстановили электроснабжение для трех тысяч семей на Донетчине

08 ноября 2023, 15:06

Специалисты ДТЭК за сутки восстановили электроснабжение для трех тысяч семей на Донетчине

За прошедшие сутки специалистам ДТЭК Донецкие электросети, несмотря на постоянные обстрелы региона, удалось вернуть электроснабжение для жителей восьми населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Это позволило возобновить электроснабжение более трёх тысяч семей. Об этом сообщила Донецкая областная военная администрация со ссылкой на ДТЭК.

Отмечается, что за прошедшие сутки аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети смогли полностью или частично возобновить электроснабжение в восьми населенных пунктах. Электричество снова доступно для 3 398 семей прифронтового региона.

«Из-за боевых действий в Донецкой области постоянно повреждаются сети и оборудование. Специалисты энергокомпании не всегда имеют доступ к местам проведения работ из-за ситуацией с безопасностью в регионе. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении,

Напомним, 7 ноября российская армия обстреляла ТЭС в Донецкой области. Обстрелом было повреждено оборудование тепловой электростанции. Продолжается осмотр последствий и устранение повреждений.

 

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