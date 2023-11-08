Фахівці ДТЕК за добу відновили електропостачання для трьох тисяч сімей на Донеччині

Минулої доби спеціалістам ДТЕК Донецькі електромережі, незважаючи на постійні обстріли регіону, вдалося повернути електропостачання для мешканців восьми населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Це дозволило відновити електропостачання у понад три тисячі сімей. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що минулої доби аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі змогли повністю або частково відновити електропостачання у восьми населених пунктах. Електрика знову доступна для 3398 сімей прифронтового регіону.

«Через бойові дії в Донецькій області постійно ушкоджуються мережі та обладнання. Фахівці енергокомпанії не завжди мають доступ до місць проведення робіт через ситуацію з безпекою у регіоні. Енергетики обов'язково повернуть світ усім жителям області, як тільки отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 листопада російська армія обстріляла ТЕС у Донецькій області. Обстрілом було пошкоджено обладнання теплової електростанції. Триває огляд наслідків та усунення пошкоджень.