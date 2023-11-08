Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Фахівці ДТЕК за добу відновили електропостачання для трьох тисяч сімей на Донеччині

08 листопада 2023, 15:06

Фахівці ДТЕК за добу відновили електропостачання для трьох тисяч сімей на Донеччині

Минулої доби спеціалістам ДТЕК Донецькі електромережі, незважаючи на постійні обстріли регіону, вдалося повернути електропостачання для мешканців восьми населених пунктів, які постраждали через бойові дії. Це дозволило відновити електропостачання у понад три тисячі сімей. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація з посиланням на ДТЕК.

Зазначається, що минулої доби аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі змогли повністю або частково відновити електропостачання у восьми населених пунктах. Електрика знову доступна для 3398 сімей прифронтового регіону.

«Через бойові дії в Донецькій області постійно ушкоджуються мережі та обладнання. Фахівці енергокомпанії не завжди мають доступ до місць проведення робіт через ситуацію з безпекою у регіоні. Енергетики обов'язково повернуть світ усім жителям області, як тільки отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 листопада російська армія обстріляла ТЕС у Донецькій області. Обстрілом було пошкоджено обладнання теплової електростанції. Триває огляд наслідків та усунення пошкоджень.

 

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
ДТЕК Відновлення енергопостачання

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:22
На Херсонщині росіяни обстріляли «Пункт незламності»
14:32
У Луганську підірвали авто ексглави «народної міліції ЛНР»: в ГУР підтвердили ліквідацію Філіпоненка
13:58
Зрадники катували та вбивали українців на Херсонщині — СБУ
10:12
В Алчевську «поліція» перевіряє телефони школярів та педагогів на «заборонений» контент та підозрілі діалоги
10:10
Вісім бойових кораблів РФ несуть чергування у Чорному морі, з них три ракетоносці
09:40
Внаслідок вибуху авто в Луганську загинув колишній глава «Народної міліції ЛНР»
09:21
На Херсонщині одна людина загинула через обстріл окупантів
08:44
«ДНР»: в окупованому Донецьку під час обстрілу п`ятеро людей загинуло та 25 поранено
08:25
В обхід санкцій: Росія продовжує отримувати зброю із західних країн
23:44
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 7 листопада
21:21
Стали відомі імена російських військових, які загинули під час удару по «Дніпру»
20:55
18 газет та два сайти: судитимуть керівника «медіахолдингу» окупантів
19:15
Окупанти повідомляють про шість загиблих під час обстрілу Донецька
17:55
Очолили підрозділи окупаційних «адміністрацій»: під підозрою жителі Лимана та Мангуша
17:19
Росіяни проводять обшуки в місцевих жителів на окупованій Луганщині — ЦНС
16:27
У Донецьку ЗСУ влучили по центру підготовки операторів БПЛА
16:09
Тварин із заповідника Асканія-Нова до Росії не вивозять, але загроза зберігається
15:28
Житель Кремінної служить у так званій «народної міліції ЛНР»: його оголосили в розшук
11:40
Війська РФ підвозять спецтехніку для ремонту в Євпаторії — АТЕШ
11:14
Удар по російському корвету може змусити РФ перемістити кораблі подалі від України — британська розвідка
усі новини
16:22
На Херсонщині росіяни обстріляли «Пункт незламності»
15:32
ГБР вважає нещасний випадок основною версією загибелі помічника Головнокомандувача ЗСУ
15:18
Росіяни гатять і по позиціях, і по місту: Барабаш розповів, коли розпочнеться третій штурм Авдіївки
15:06
Фахівці ДТЕК за добу відновили електропостачання для трьох тисяч сімей на Донеччині
14:45
Угруповання «ДНР» повернуло плату за воду, якої немає у багатьох селах. Пушилін виправдовується
14:32
У Луганську підірвали авто ексглави «народної міліції ЛНР»: в ГУР підтвердили ліквідацію Філіпоненка
14:25
Військовий прибутковий податок перенаправили з місцевих бюджетів до державного
13:58
Зрадники катували та вбивали українців на Херсонщині — СБУ
13:51
Евакуація з Сектору Гази триває, працюємо над вивезенням українців 8 та 9 листопада — МЗС
13:26
З Очеретино та двох сіл Маріїнської громади за допомогою «Білих янголів» евакуювали всіх дітей
13:23
ВР продовжила военний стан та мобілізацію в Україні: деталі
12:56
Зеленський повідомив, що перша група українців успішно евакуювалася з Сектору Газа
12:14
На допомогу ЗСУ на фронт відправили понад 900 дронів
12:11
Росіяни вчора атакували ТЕС на Донеччині: продовжується усунення пошкоджень
11:53
Чоловік на Херсонщині постраждав від російської міни
11:44
Україна отримала чеські РСЗВ Striga
11:40
У Дружківці на маршрут вийшли нові сміттєвози
11:16
Окупанти обстріляли одну із прифронтових ТЕС України, є пошкодження
11:11
Обстріл Донецької області артилерією та авіацією: зруйновано будинки, пошкоджено багатоповерхівку та госприміщення
10:57
Художники з різних куточків України прикрасили Покровськ муралами
усі новини
ВІДЕО
Михайло Філіпоненко Внаслідок вибуху авто в Луганську загинув колишній глава «Народної міліції ЛНР»
08 листопада, 09:40
Наслідки удару по будівлі у Донецьку. Кадр із відео У Донецьку ЗСУ влучили по центру підготовки операторів БПЛА
07 листопада, 16:27
Вибухи у Сєдово. Кадр із відео У Сєдовому горить склад боєприпасів російських військ
05 листопада, 20:45
Пожежа на суднобудівному заводі в Керчі після ракетної атаки. Кадр з відео У Криму атакували суднобудівний завод у Керчі
04 листопада, 18:35
Знищена техніка військ РФ під Авдіївкою Кадр із відео Під Авдіївкою спалили десятки одиниць російської техніки
03 листопада, 13:20
Пуск ракет ATACMS. Кадр із відео З'явилося відео залпового пуску ракет ATACMS
03 листопада, 11:11

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама