ГБР считает несчастный случай основной версией гибели помощника Главнокомандующего ВСУ

Сотрудники ГБР рассматривают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами главной версией причины гибели помощника Главнокомандующего ВС Украины. Об этом сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

«По версии следствия, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения с взрывным устройством», – отметила она.

Сапьян добавила, что в уголовном производстве также рассматриваются другие возможные версии: убийство по заказу спецслужб России; убийство на почве неприязненных отношений; попытка убийства спецслужбами РФ другого офицера Аппарата Главнокомандующего ВС Украины.

Напомним, вечером 6 ноября в селе Чайки Киевской области из-за взрыва гранаты погиб майор Геннадий Частяков — помощник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.