ГБР вважає нещасний випадок основною версією загибелі помічника Головнокомандувача ЗСУ

Співробітники ДБР розглядають нещасний випадок унаслідок необережного поводження з боєприпасами головною версією причини загибелі помічника Головнокомандувача ЗС України. Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

«За версією слідства, стався нещасний випадок внаслідок необережного поводження з вибуховим пристроєм», — зазначила вона.

Сап'ян додала, що у кримінальному провадженні також розглядаються інші можливі версії: вбивство на замовлення спецслужб Росії; вбивство на ґрунті неприязних відносин; спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України

Нагадаємо, увечері 6 листопада у селі Чайки Київської області через вибух гранати загинув майор Геннадій Частяков – помічник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.