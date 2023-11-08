Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о членстве Украины в ЕС

Европейская Комиссия рекомендует Европейскому совету начать с Украиной переговоры о членстве в Европейском Союзе.



Соответствующее объявление в среду в Брюсселе, представляя доклад о расширении, который касается Украины, сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет «Интерфакс-Украина».



«Это исторический день, потому что сегодня Комиссия рекомендует Раде начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой», — сказала президент.



По ее словам, Украина выполнила более 90% необходимых определенных ранее шагов, другие реформы продолжают выполняться.



«На этом основании мы рекомендуем, чтобы Рада начала переговоры о вступлении. Мы также рекомендуем утвердить рамки переговоров, как только Украина выполнит продолжающиеся реформы. По этому вопросу мы сделаем доклад в марте 2024 года», – отметила президент Еврокомиссии.



Президент Украины Владимир Зеленский назвал это событие верным шагом в истории Украины и всей Европы.



«Наше государство должно быть в Евросоюзе. Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы соблюдаем свое слово, развивая государственные институты. Все необходимые решения принимаем. Спасибо всем, кто помогает!» – написал глава государства.



Напомним, Верховная Рада в среду, 8 ноября, приняла 253 голосами закон №10037 о перенаправлении так называемого военного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный, чтобы направить эти средства преимущественно на закупку дронов и вооружения.





