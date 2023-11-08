Єврокомісія рекомендує розпочати переговори про членство України в ЄС

Європейська Комісія рекомендує Європейській раді розпочати з Україною переговори про членство в Європейському Союзі.



Відповідне оголошення в середу в Брюсселі, представляючи доповідь щодо розширення, яка стосується України, зробила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише «Інтерфакс-Україна».



«Це історичний день, тому що сьогодні Комісія рекомендує Раді розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою», — сказала пані президент.



За її словами, Україна виконала понад 90% необхідних кроків, які були визначені раніше, інші реформи продовжують виконуватися.



«На цій підставі ми рекомендуємо, щоб Рада розпочала переговори про вступ. Ми також рекомендуємо затвердити рамки переговорів, щойно Україна виконає реформи, які тривають. З цього питання ми зробимо доповідь у березні 2024 року», — зазначила президент Єврокомісії.



Президент України Володимир Зеленський назвав цю подію правильним кроком в історії України та всієї Європи.



«Наша держава має бути у Євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємо свого слова, розвиваючи державні інституції. Всі необхідні рішення ухвалюємо. Дякую всім, хто допомагає!» — написав голова держави.



Нагадаємо, Верховна Рада в середу, 8 листопада, ухвалила 253 голосами закон №10037 про перенаправлення так званого військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з місцевих бюджетів до державного, щоб спрямувати ці кошти переважно на закупівлю дронів та озброєння.