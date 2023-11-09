Венгрия высказалась против членства Украины в Евросоюзе

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не может стать членом Европейского Союза до завершения войны с Россией, поскольку это «привнесет войну в блок». Заявление венгерского министра цитирует венгерское издание Portfolio.

Сийярто заявил, что в случае вступления Украины в ЕС война «войдет в Евросоюз, чего никто не хочет», поэтому страна якобы не может быть принята в ЕС до наступления мира.

Также Сийярто обвинил Украину в том, что в стране «нарушают принципы Евросоюза в отношении национальных меньшинств».

«Поскольку Европейская комиссия также считает, что Украина не выполнила условия для членства, мы не считаем своевременными какие-либо дальнейшие шаги в переговорах по вступлению с Украиной», — добавил он.

При этом глава МИД Венгрии поддержал обсуждение будущей политики Евросоюза по Украине.

«Украина находится в состоянии войны, и мы видим, что нет ни свободы СМИ, ни свободы слова, и мы видим, что не проводятся выборы. Очевидно, что для институтов или государств-членов Европейского союза было бы абсурдно оценивать то, как функционируют институты правового государства в Украине в таких условиях», — заявил министр.