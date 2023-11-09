Угорщина висловилася проти членства України у Євросоюзі

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна не може стати членом Європейського Союзу до завершення війни з Росією, оскільки це принесе війну в блок. Заяву угорського міністра цитує угорське видання Portfolio.

Сійярто заявив, що у разі вступу України до ЄС війна «увійде до Євросоюзу, чого ніхто не хоче», тож країна нібито не може бути прийнята до ЄС до настання миру.

Також Сійярто звинуватив Україну в тому, що у країні «порушують принципи Євросоюзу щодо національних меншин».

«Оскільки Європейська комісія також вважає, що Україна не виконала умов для членства, ми не вважаємо своєчасними будь-які подальші кроки у переговорах щодо вступу з Україною», — додав він.

При цьому глава МЗС Угорщини підтримав обговорення майбутньої політики Євросоюзу щодо України.

«Україна перебуває у стані війни, і ми бачимо, що немає ні свободи ЗМІ, ні свободи слова, і ми бачимо, що не проводять вибори. Очевидно, що для інститутів чи держав-членів Європейського союзу було б абсурдно оцінювати те, як функціонують інститути правової держави в Україні за таких умов», — заявив міністр.