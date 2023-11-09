Секретарь СНБО высказался об условиях окончания войны в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что победа в войне с Россией зависит не только от Украины, но и от поставок Киеву современного западного оружия. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Я бы очень хотел, чтобы она в 2024-м году закончилась. Мы для этого будем делать все необходимое. Но здесь надо быть искренним и сказать, что не все от нас зависит. Много, но не все. Очень многое зависит от партнеров», — отметил он.

По словам Данилова, некоторые западные партнеры продолжают задерживать поставки оружия, «чтобы не раздражать Путина».

«Вы эту мерзость ничем уже раздражать не можете, она больна на голову. Делать какие-то дальновидные выводы, какие-то дипломатические реверансы в отношении России — это пустая трата времени. Нам нужна победа, и она обязательно будет», — заявил секретарь СНБО.

«Сегодня это совсем другая война. Это война технологий, война дронов. Сегодня совсем другие средства поражения используются», — сказал Данилов.

Напомним, правительство Словакии не одобрило 14-й пакет военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Эту помощь предложило бывшее руководство Министерства обороны Словакии.