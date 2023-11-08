Власти Словакии отклонили новый пакет помощи Украине

Правительство Словакии не одобрило 14-й пакет военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро.



Об этом сообщает словацкий новостной портал Teraz.



Эту помощь предложило бывшее руководство Министерства обороны Словакии.



В пакет входили четыре миллиона единиц боеприпасов калибра 7,62 мм, 5172 единиц крупнокалиберных боеприпасов для орудий калибра 125 мм, 140 реактивных снарядов для ЗРК «Куб», восемь минометов и 1200 мин.



Отмечается, что в целом Словакия уже предоставила Украине 13 пакетов военной помощи на сумму €671 миллион.



Напомним, украинские военные получили на вооружение чешские 122 мм реактивные установки залпового огня Striga.