Секретар РНБО висловився про умови закінчення війни в Україні

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що перемога у війні з Росією залежить не лише від України, а й від постачання Києву сучасної західної зброї. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

«Я б дуже хотів, щоб вона у 2024 році закінчилася. Ми для цього робитимемо все необхідне. Але тут треба бути щирим і сказати, що не все залежить від нас. Багато, та не всі. Дуже багато залежить від партнерів», — зазначив він.

За словами Данилова, деякі західні партнери продовжують затримувати постачання зброї, «щоб не дратувати Путіна».

«Ви цю гидоту нічим вже дратувати не можете, вона хвора на голову. Робити якісь далекоглядні висновки, якісь дипломатичні реверанси щодо Росії — це марнування часу. Нам потрібна перемога, і вона обов'язково буде», - заявив секретар РНБО.

«Сьогодні це зовсім інша війна. Це війна технологій, війна дронів. Сьогодні зовсім інші засоби поразки використовуються», — сказав Данилов.

Нагадаємо, уряд Словаччини не схвалив 14-й пакет військової допомоги Україні на 40,3 мільйонів євро. Цю допомогу запропонувало колишнє керівництво Міністерства оборони Словаччини.