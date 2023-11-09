ГУР показало первых эвакуированных украинцев из Сектора Газа

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало фотографии первой группы украинцев, которых эвакуировали из Газы. В рамках договоренностей также удалось вывезти граждан Молдовы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МО.



Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября сообщил, что удалось вывезти 43 украинцы из зоны боевых действий.



«Сейчас они в безопасности в Египте, где украинские дипломаты оказывают им необходимую помощь», — заявил он.



Как отметил глава государства, Украина в рамках операции также помогла вывезти из зоны боевых действий 36 граждан Молдовы.



«Рад помочь нашим дружеским соседям», ― сказал Владимир Зеленский.



Сейчас эвакуированные украинцы в безопасности и находятся на территории Египта. Операция по вывозу граждан из Газы продолжается.



«Операцию по спасению украинцев по приказу Министра обороны Украины осуществляют сотрудники ГУР МО Украины совместно с МИДом Украины под общим руководством Президента Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, 7-го октября утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.