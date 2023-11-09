ГУР показало перших евакуйованих українців із Сектору Гази

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило фотографії першої групи українців, яких евакуювали із Гази. У рамках домовленостей також удалося вивезти громадян Молдови. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.



Президент України Володимир Зеленський 8 листопада повідомив, що вдалося вивезти 43 українці із зони бойових дій.



«Зараз вони в безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу», — заявив він.



Як зазначив глава держави, Україна у рамках операції також допомогла вивезти із зони бойових дій 36 громадян Молдови.



«Раді допомогти нашим дружнім сусідам», — сказав Володимир Зеленський.



Наразі евакуйовані українці у безпеці та перебувають на території Єгипту. Операція з вивезення громадян із Гази триває.



«Операцію з порятунку українців за наказом Міністра оборони України здійснюють співробітники ГУР МО України спільно з МЗС України під загальним керівництвом Президента України», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 7-го жовтня вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Газа, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.