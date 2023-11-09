Психолог полиции из «ЛНР» украла у российского мобилизованного 2,3 млн рублей — СМИ

С карты доверчивого мобилизованного из Волгоградской области похитили 2,3 млн рублей. Их украла психолог полиции из так называемой «ЛНР» — он отдал ей карту, чтобы она передала её подруге. Об этом сообщило издание «База».

Отмечается, что 42-летний военнослужащий из Палласовки обратился в полицию в октябре. По словам мужчины, недавно он решил проверить, сколько денег накопилось у него на карте, но обнаружил там лишь сплошные нули. Кто и когда похитил деньги, мобилизованный не знал, но вспомнил, что в конце прошлого года он передал карту малознакомой девушке, чтобы она, в свою очередь, передала ее сожительнице мужчины.

Следователи установили, что карту мужчины взяла 39-летняя Инна Несмеянова — психолог полиции, работающая в так называемой «ЛНР». Девушка не стала выдумывать никаких историй и призналась, что потратила деньги мобилизованного на личные нужды, говорится в сообщении.

По данным «Базы», 16 октября женщину уволили из полиции.