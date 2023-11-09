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Психолог поліції з «ЛНР» вкрала у російського мобілізованого 2,3 млн рублів

09 листопада 2023, 11:37

Психолог поліції з «ЛНР» вкрала у російського мобілізованого 2,3 млн рублів

З карти довірливого мобілізованого з Волгоградської області викрали 2,3 млн. рублів. Їх вкрала психолог поліції з так званої «ЛНР» — він віддав їй карту, щоб вона передала її подрузі. Про це повідомило видання «База».

Зазначається, що 42-річний військовослужбовець із Палласівки звернувся до поліції у жовтні. За словами чоловіка, нещодавно він вирішив перевірити, скільки грошей накопичилося у нього на карті, але виявив там лише суцільні нулі. Хто і коли викрав гроші, мобілізований не знав, але згадав, що наприкінці минулого року він передав карту малознайомій дівчині, щоб вона, у свою чергу, передала її співмешканці чоловіка.

Слідчі встановили, що карту чоловіка взяла 39-річна Інна Несмеянова — психолог поліції, яка працює у так званій «ЛНР». Дівчина не стала вигадувати жодних історій та зізналася, що витратила гроші мобілізованого на особисті потреби, йдеться у повідомленні.

За даними «Бази», 16 жовтня жінку звільнили з поліції.

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