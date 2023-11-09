Жилой квартал в Херсоне подвергся обстрелу оккупантов: есть погибший и раненые

Россияне обстреляли жилой квартал в Херсоне. Есть погибший и раненые. Фото: МВД Украины

Российские войска днем 9 ноября в очередной раз обстреляли Херсон. Пострадал жилой квартал в Корабельном районе. В результате атаки погиб местный житель, также есть раненые. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Около полудня агрессор обстрелял жилой квартал на многострадальном микрорайоне Остров. Погиб 72-летний местный житель», — сообщил Клименко.

Еще один мужчина ранен, его госпитализировали. Во время обстрела потерпевший как раз находился в подъезде дома. Также двое гражданских получили медицинскую помощь на месте происшествия.

Кроме того, повреждены четыре многоэтажных дома, здания учебного заведения и церкви.

По информации Херсонской ОВА, позже стало известно еще о трех пострадавших в результате российского удара по микрорайону Корабел. Двое мужчин, 21 и 64 года, получили ранения средней степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь.

Также в результате удара по учебному заведению получил травмы 39-летний волонтер. Сейчас он находится в больнице.

Напомним, вчера, 8 ноября, российские войска обстреляли «Пункт несокрушимости» в Херсонской области.