Житловий квартал у Херсоні зазнав обстрілу окупантів: є загиблий та поранені

Росіяни обстріляли житловий квартал у Херсоні. Є загиблий та поранені. Фото: МВС України

Російські війська вдень 9 листопада вкотре обстріляли Херсон. Постраждав житловий квартал у Корабельному районі. Внаслідок атаки загинув місцевий житель, також є поранені. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Близько полудня агресор обстріляв житловий квартал на багатостраждальному мікрорайоні Острів. Загинув 72-річний місцевий житель», – повідомив Клименко.

Ще одного чоловіка поранено, його госпіталізували. Під час обстрілу потерпілий перебував у під'їзді будинку. Також двоє цивільних отримали медичну допомогу на місці події.

Крім того, пошкоджено чотири багатоповерхові будинки, будівлі навчального закладу та церкви.

За інформацією Херсонської ОВА, пізніше стало відомо ще про трьох постраждалих внаслідок російського удару по мікрорайону Корабел. Двоє чоловіків, 21 та 64 роки, отримали поранення середнього ступеня важкості. Їм надають медичну допомогу.

Також внаслідок удару по навчальному закладу зазнав травм 39-річний волонтер. Нині він перебуває у лікарні.

Нагадаємо, вчора, 8 листопада, російські війська обстріляли «Пункт незламності» у Херсонській області.