На Херсонщине россияне обстреляли «Пункт несокрушимости»

Российские оккупанты сегодня, 8 ноября, атаковали один из «Пунктов несокрушимости» в Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Россияне из беспилотников атаковали Новоберислав», — сообщил глава ОВА.

По его данным, в результате сброса взрывчатки повреждено помещение «Пункта несокрушимости», а также изуродован почтовый автомобиль.

«К счастью, люди не пострадали», — добавил Прокудин.

Напомним, российская армия продолжает наносить массированные удары по Херсонской области. За минувшие сутки из-за обстрелов один человек погиб, еще один получил ранения.