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Украине удалось вернуть еще троих детей, которых вывезла РФ

09 ноября 2023, 15:44

Украине удалось вернуть еще троих детей, которых вывезла РФ

Украине удалось вернуть троих детей их Херсонской области, которые ранее находились в РФ. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Три ребенка снова на подконтрольной Украине территории» — заявил он.

По его словам, это колоссальная работа многих служб. В частности, чтобы вернуть две семьи, в которых воспитываются дети, работали Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, благотворительная организация Save Ukraine, органы опеки и попечительства, служба по делам детей.

Прокудин отметил, что всего с начала 2023 возвращено в Украину 146 детей Херсонщины.

Напомним, на Мальте состоялась встреча встречи советников по национальной безопасности и внешней политике. Так, было предложено создать международную коалицию стран, которая будет способствовать в частности возвращению украинских детей, которых депортировали россияне с временно оккупированных территорий Украины. 

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