Украине удалось вернуть еще троих детей, которых вывезла РФ

Украине удалось вернуть троих детей их Херсонской области, которые ранее находились в РФ. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«Три ребенка снова на подконтрольной Украине территории» — заявил он.



По его словам, это колоссальная работа многих служб. В частности, чтобы вернуть две семьи, в которых воспитываются дети, работали Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, благотворительная организация Save Ukraine, органы опеки и попечительства, служба по делам детей.



Прокудин отметил, что всего с начала 2023 возвращено в Украину 146 детей Херсонщины.



Напомним, на Мальте состоялась встреча встречи советников по национальной безопасности и внешней политике. Так, было предложено создать международную коалицию стран, которая будет способствовать в частности возвращению украинских детей, которых депортировали россияне с временно оккупированных территорий Украины.