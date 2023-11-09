Україні вдалося повернути ще троє дітей, яких вивезла РФ

Україні вдалося повернути трьох дітей з Херсонської області, які раніше перебували у РФ. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Три дитини знову на підконтрольній Україні території», — заявив він.



За його словами, це колосальна робота багатьох служб. Зокрема, щоби повернути дві родини, в яких виховуються діти, працювали Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, благодійна організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служба у справах дітей.



Прокудін зазначив, що всього з початку 2023 року повернуто в Україну 146 дітей Херсонщини.



Нагадаємо, на Мальті відбулася зустріч зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики. Так було запропоновано створити міжнародну коаліцію країн, яка сприятиме зокрема поверненню українських дітей, яких депортували росіяни з тимчасово окупованих територій України.