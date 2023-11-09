Бойцы ВСУ смогут учиться в Чехии до конца 2024 года

Обучение военных. Фото: Вооруженные силы Чехии

Сенат Чехии продлил действие мандата на подготовку украинских военнослужащих до конца 2024 года.



Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова в Twitter.



«Только что подавляющим большинством голосов сената было одобрено очередное поручение для работы наших военных в зарубежных операциях и, в частности, для продолжения обучения украинских военных на нашей территории в 2024 году», — говорится в ее сообщении.



По словам Министра обороны, Вооруженные силы Чехии уже подготовили 2700 украинских военнослужащих, а к концу года подготовят еще.



«Обучение солдат — это один из основных способов, которым мы помогаем, кроме материальных пожертвований. Это значительная поддержка, которую ценит не только охваченная войной Украина, но и наши союзники. Я благодарю всех сенаторов, которые выразили свое согласие с мандатом», — добавила Яна Чернохова.



Напомним, новый контингент украинских военных приступил к обучению зенитной системы HAWK в рамках Европейской миссии военной помощи Украине, которая пройдет в Испании, где 74 зенитно-артиллерийский полк проведет новый курс обучения украинских военнослужащих.