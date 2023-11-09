Бійці ЗСУ зможуть навчатись в Чехії до кінця 2024 року

Навчання військових. Фото: Збройні сили Чехії

Сенат Чехії продовжив дію мандата на здійснення підготовки українських військовослужбовців до кінця 2024 року.

Про це повідомила міністр оборони Чехії Яна Чернохова у Twitter.

«Щойно переважною більшістю голосів сенату було схвалено чергове доручення для роботи наших військових у закордонних операціях і, зокрема, для продовження навчання українських військових на нашій території у 2024 році», — йдеться в її дописі.

За словами міністра оборони, Збройні сили Чехії вже підготували 2700 українських військовослужбовців, а до кінця року підготують ще.

«Навчання солдатів — це один з основних способів, яким ми допомагаємо, окрім матеріальних пожертвувань. Це значна підтримка, яку цінує не лише охоплена війною Україна, а й наші союзники. Я дякую всім сенаторам, які висловили свою згоду з мандатом», — додала Яна Чернохова.

Нагадаємо, новий контингент українських військових розпочав навчання зенітної системи HAWK в рамках Європейської місії військової допомоги Україні, яка пройде в Іспанії, де 74 зенітно-артилерійський полк проведе новий курс навчання українських військовослужбовців