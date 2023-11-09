Россияне проверяют телефоны местных на ТОТ Херсонщины и Запорожья — ЦНС

Оккупанты пытается найти членов украинского подполья и усиливает так называемые "контрдиверсионные меры".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Росеяне ужесточили проверки телефонов украинцев, в частности, на временно оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья. Оккупантов также интересуют Telegram-каналы, на которые подписаны местные.

Проверки проводятся выборочно на улицах и наличие паспорта противника от них не спасает. Потому призываем украинцев чистить телефоны перед выходом на улицу.

Напомним, оккупанты подтвердили ракетный обстрел Скадовском Херсонской области.