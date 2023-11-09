Росіяни перевіряють телефони місцевих на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя — ЦНС

Окупанти намагається знайти членів українського підпілля й посилює так звані “контрдиверсійні заходи”.



Про це повідомляє Центр національного спротиву.



Росіяни посилили перевірки телефонів українців, зокрема на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя. Окупантів також цікавлять Telegram-канали, на які підписані місцеві.



Перевірки проводяться вибірково на вулицях й наявність паспорта ворога від них не рятує. Тому закликаємо українців чистити телефони перед виходом на вулицю.



Нагадаємо, окупанти підтвердили ракетний обстріл Скадовськом Херсонської області.