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«Есть лазейки»: Европарламент требует лучше контролировать соблюдение санкций против России

09 ноября 2023, 17:04

«Есть лазейки»: Европарламент требует лучше контролировать соблюдение санкций против России

Депутаты Европарламента призывают ЕС разработать механизм предотвращения обхода санкций, а также усилить координацию выполнения существующих санкций по экспорту российской нефти.

Как сообщает пресс-служба парламента, в одобренной резолюции депутаты выражают тревогу по поводу существующих лазеек в санкционном режиме.

«Опираясь на беспрецедентный характер ограничительных мер ЕС, депутаты Европарламента обеспокоены отсутствием надлежащего выполнения и попытками подорвать усилия, направленные на стратегическое ослабление российской экономической и промышленной базы, а также препятствование способности страны вести войну», – говорится в сообщении.

В резолюции обращается внимание на способность России обходить такие меры, как предельные цены на нефть, а также отмечается, что ЕС импортирует нефтепродукты, произведенные из российской нефти, из таких стран как Индия, по сути создав черновой путь для кремлевской нефти в ЕС.

Депутаты Европарламента также отмечают, что важные западные компоненты все еще попадают в Россию через Китай, Турцию, ОАЭ, Казахстан, Кыргызстан и Сербию.

В резолюции указывается, что Европейский Союз все еще остается одним из крупнейших клиентов России из-за продолжающегося импорта трубопроводного газа и СПГ, а также из-за различных исключений из запрета на импорт сырой нефти и нефтепродуктов.

Депутаты Европарламента призывают ЕС разработать механизм предотвращения обхода санкций и мониторинга. Они также призывают ЕС усилить координацию выполнения существующих санкций по экспорту российской нефти, закрыть рынок ЕС для ископаемого топлива российского происхождения и наложить санкции на все крупные российские нефтяные компании – Газпромбанк, их дочерние компании и их правление и руководство.

Также европарламентарии хотят, чтобы Европейская комиссия и страны-члены блока расширили санкции, включив полный запрет на продажу и обработку алмазов российского происхождения или реэкспортируемых Россией в ЕС. По их словам, ЕС должен изучить правовые пути конфискации замороженных российских активов и их использование для восстановления Украины.

Напомним, сенат Чехии продлил действие мандата на осуществление подготовки украинских военнослужащих до конца 2024 года.

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