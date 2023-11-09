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«Є лазівки»: Європарламент вимагає краще контролювати дотримання санкцій проти Росії

09 листопада 2023, 17:04

«Є лазівки»: Європарламент вимагає краще контролювати дотримання санкцій проти Росії

Депутати Європарламенту закликають ЄС розробити механізм запобігання обходу санкцій, а також посилити координацію виконання існуючих санкцій щодо експорту російської нафти.

Як повідомляє пресслужба парламенту, у схваленій резолюції депутати висловлюють тривогу щодо існуючих лазівок у санкційному режимі.

«Наголошуючи на безпрецедентному характері обмежувальних заходів ЄС, депутати Європарламенту стурбовані відсутністю належного виконання та спробами підірвати зусилля, спрямовані на стратегічне послаблення російської економічної та промислової бази, а також перешкоджання здатності країни вести війну», – йдеться у повідомленні.

У резолюції звертається увага на здатність Росії обходити такі заходи, як граничні ціни на нафту, також зазначається, що ЄС імпортує нафтопродукти, вироблені з російської нафти, з таких країн як Індія, по суті створивши чорновий шлях для кремлівської нафти в ЄС.

Депутати Європарламенту також зауважують, що важливі західні компоненти все ще потрапляють до Росії через Китай, Туреччину, ОАЕ, Казахстан, Киргизстан і Сербію.

У резолюції вказується, що Європейський Союз все ще залишається одним із найбільших клієнтів Росії через продовження імпорту трубопровідного газу та СПГ, а також через різні винятки із заборони на імпорт сирої нафти та нафтопродуктів.

Депутати Європарламенту закликають ЄС розробити механізм запобігання обходу санкцій та моніторингу. Вони також закликають ЄС посилити координацію виконання існуючих санкцій щодо експорту російської нафти, належним чином закрити ринок ЄС для викопного палива російського походження та накласти санкції на всі великі російські нафтові компанії – Газпромбанк, їхні дочірні компанії та їхні правління та керівництво.

Також європарламентарі хочуть, щоб Європейська комісія та країни-члени блоку розширили санкції, включивши повну заборону на продаж і обробку алмазів російського походження або реекспортованих Росією в ЄС. За їхніми словами, ЄС також має вивчити правові шляхи конфіскації заморожених російських активів і їх використання для відновлення України.

Нагадаємо, сенат Чехії продовжив дію мандата на здійснення підготовки українських військовослужбовців до кінця 2024 року.

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