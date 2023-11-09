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В «ЛНР» назначили нового «мэра» Луганска

09 ноября 2023, 19:20

В «ЛНР» назначили нового «мэра» Луганска

Новый «мэр» Луганска. Фото из открытых источников Новый «мэр» Луганска. Фото из открытых источников

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник назначил «временно исполняющим обязанности главы Луганска» Яну Пащенко.

Об этом сообщают местные пророссийские СМИ. Ранее Пащенко занимала должность «замглавы администрации Луганска».

С 2014 года «мэром» Луганска был Манолис Пилавов. Ожидалось, что он возглавит подконтрольную РФ администрацию города и по новым «российским законам» после прошедших в сентябре «выборов» в «городской совет».

С чем связано назначение Пащенко на должность и. о. «мэра», не сообщается.

Напомним, в  «ДНР» собираются ликвидировать девять шахт.

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