В «ЛНР» назначили нового «мэра» Луганска

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник назначил «временно исполняющим обязанности главы Луганска» Яну Пащенко.
Об этом сообщают местные пророссийские СМИ. Ранее Пащенко занимала должность «замглавы администрации Луганска».
С 2014 года «мэром» Луганска был Манолис Пилавов. Ожидалось, что он возглавит подконтрольную РФ администрацию города и по новым «российским законам» после прошедших в сентябре «выборов» в «городской совет».
С чем связано назначение Пащенко на должность и. о. «мэра», не сообщается.
Напомним, в «ДНР» собираются ликвидировать девять шахт.