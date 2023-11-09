У «ЛНР» призначили нового «мера» Луганська

Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник призначив «тимчасово виконувачем обов’язків голови Луганська» Яну Пащенко.
Про це повідомляють місцеві проросійські ЗМІ. Раніше Пащенко обіймала посаду «заступника голови адміністрації Луганська».
З 2014 року «мером» Луганська був Маноліс Пілавов. Очікувалося, що він очолить підконтрольну РФ адміністрацію міста і за новими «російськими законами» після «виборів» у вересні до «міської ради».
Із чим пов'язане призначення Пащенка на посаду в. о. «мера», не повідомляється.
Нагадаємо, у «ДНР» збираються ліквідувати дев'ять шахт.