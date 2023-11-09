У «ЛНР» призначили нового «мера» Луганська

Новий «мер» Луганська. Фото з відкритих джерел

Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник призначив «тимчасово виконувачем обов’язків голови Луганська» Яну Пащенко.



Про це повідомляють місцеві проросійські ЗМІ. Раніше Пащенко обіймала посаду «заступника голови адміністрації Луганська».



З 2014 року «мером» Луганська був Маноліс Пілавов. Очікувалося, що він очолить підконтрольну РФ адміністрацію міста і за новими «російськими законами» після «виборів» у вересні до «міської ради».



Із чим пов'язане призначення Пащенка на посаду в. о. «мера», не повідомляється.



Нагадаємо, у «ДНР» збираються ліквідувати дев'ять шахт.