В «ДНР» собираются ликвидировать девять шахт

Шахты, которые оценены властями самопровозглашенной «ДНР» как «неперспективные», будут ликвидированы с последующим переводом сотрудников на другие объекты.



Об этом сообщает местный пророссийский ресурс «ДАН», ссылаясь на Министерство энергетики РФ. Из 17 государственных угольных предприятий 8 шахт планируют передать в управление потенциальным инвесторам. Оставшиеся 9 шахт признали неперспективными.



Неперспективные шахты планируют ликвидировать, сотрудников обещают перевести на шахты, которые остаются в работе. Отмечается, если сотрудник достиг пенсионного возраста, то ему будет предложен выход на пенсию.



Напомним, с карты доверчивого мобилизованного из Волгоградской области похитили 2,3 млн рублей. Их украла психолог полиции из так называемой «ЛНР» — он отдал ей карту, чтобы она передала её подруге.