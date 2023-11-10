Из-за российских обстрелов за сутки на Донетчине ранены два человека

За прошедшие сутки, 9 ноября, российские оккупанты обстреливали ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате пострадали двое местных жителей. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.

«За 9 ноября россияне ранили двух жителей Донецкой области: в Александрополе и Авдеевке», — написал он.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1764 человека, еще 4293 гражданский получил ранения.

Напомним, в захваченном РФ Донецке 8 ноября под обстрел попала территория Донецкого клинического территориального медицинского объединения, более известного как больница Калинина.