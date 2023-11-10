Через російські обстріли за добу на Донеччині поранено двох людей

Минулої доби, 9 листопада, російські окупанти обстрілювали низку населених пунктів Донецької області. В результаті постраждали двоє місцевих мешканців. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

«За 9 листопада росіяни поранили двох жителів Донецької області: в Олександрополі та Авдіївці», — написав він.

Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1764 особи, ще 4293 цивільні зазнали поранень.

Нагадаємо, у захопленому РФ Донецьку 8 листопада під обстріл потрапила територія Донецького клінічного територіального медичного об'єднання, відомого як лікарня Калініна.