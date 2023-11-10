В освобожденных поселках Луганщины проживают 65 человек — ОВА

Оккупанты не прекращают обстреливать ряд населенных пунктов Луганщины. По состоянию на начало ноября в некоторых селах, подконтрольных Украине, остается 65 человек, несколько дней назад удалось эвакуировать 10 человек. Об этом рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



«За последний месяц ситуация с безопасностью в освобожденных населенных пунктах ухудшилась в связи с тем, что враг не прекращает атаковать наши населенные пункты и позиции украинских военных. Там еще остаются 65 местных жителей, 10 человек эвакуированы за последние дни», — ответил он.



Лысогор отметил, что власти поддерживают местное население, которое пока не хочет уезжать. Так, раздают гуманитарную помощь, необходимые вещи и дрова.



Глава региона добавил, что в среднем по 500 снарядов разных калибров в сутки выпускают россияне, «бьют по селам, оборонным укреплениям и логистике».



Напомним, на оккупированных территориях Луганской области россияне активно готовятся к президентским выборам, которые должны пройти в следующем году. Так, захватчики активно осуществляют домовой обход местных жителей с целью проверки наличия российского паспорта.