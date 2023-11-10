У звільнених селищах Луганщини проживає 65 осіб — ОВА

Окупанти не припиняють обстрілювати ряд населених пунктів Луганщини. Станом на початок листопада в деяких селах, які є підконтрольні Україні, залишається 65 осіб, декілька днів тому вдалося евакуювати 10 людей. Про це розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



«За останній місяць безпекова ситуація у звільнених населених пунктах погіршилася у зв’язку з тим, що ворог не припиняє атакувати наші населені пункти та позиції українських військових. Там ще залишаються 65 місцевих жителів,10 осіб евакуйовані за останні дні», — відповів він.



Лисогор зазначив, що влада підтримує місцеве населення, яке поки не хоче виїжджати. Так, роздають гуманітарну допомогу, необхідні речі та дрова.



Голова регіону додав, що в середньому по 500 снарядів різних калібрів на добу випускають росіяни, «б’ють по селах, оборонних укріпленнях та логістиці».



Нагадаємо, на окупованих територіях Луганської області росіяни активно готуються до президентських виборів, які мають відбутися наступного року. Так, загарбники активно здійснюють будинковий обхід місцевих мешканців із метою перевірки наявності російського паспорта.