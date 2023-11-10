Богдан Ермохин, которого депортировали из Мариуполя в РФ, скоро приедет в Украину — омбудсмен

Украине удалось добиться возвращения на подконтрольную территорию Украины 17-летнего Богдана Ермохина, который ранее проживал в ныне оккупированном Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.



«Богдан Ермохин скоро будет в Украине», — сообщил он.



Лубинец отметил, что есть договоренности о возвращении Богдана в Украину и его воссоединении с сестрой.



Также омбудсмен призвал всех успокоиться, а главное — не распространять непроверенную информацию.



Напомним, 9 ноября стало известно, что незаконно депортированный из Мариуполя 17-летний Богдан Ермохин, которому в России вручили повестку, обратился к президенту Украины с просьбой вернуть его домой.