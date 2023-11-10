Богдан Єрмохін, якого депортували з Маріуполя до РФ, незабаром приїде до України — омбудсмен

Україні вдалося домогтися повернення на підконтрольну територію України 17-річного Богдана Єрмохіна, який раніше проживав у окупованому Маріуполі Донецької області. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.



«Богдан Єрмохін скоро буде в Україні», — повідомив він.



Лубінець зазначив, що є домовленості про повернення Богдана в Україну та його возз'єднання із сестрою.



Також омбудсмен закликав усіх заспокоїтися, а головне — не поширювати неперевірену інформацію.



Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що незаконно депортований із Маріуполя 17-річний Богдан Єрмохін, якому в Росії вручили повістку, звернувся до президента України з проханням повернути його додому.