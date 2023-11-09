Мариупольский подросток, которого в РФ призвали в армию, обратился к Зеленскому

Богдан Ермохин. Фото из открытых источников

Незаконно депортированный из Мариуполя 17-летний Богдан Ермохин, которому в России вручили повестку, обратился к президенту Украины с просьбой вернуть его домой.



Обращение Ермохина обнародовала его адвокат Екатерина Бобровская в Facebook.



В свою очередь, адвокат также в обращении к президенту попросила его «личного контроля по возвращению ребенка в Украину».



7 ноября сообщалось, что в России незаконно депортированному из Мариуполя 17-летнему Богдану Ермохину вручили повестку. Родители Богдана умерли, когда ему было 8 лет. Его опекуншей все время была родная сестра.



Напомним, заседание по делу бывшего городского головы Славянска Нели Штепы, которое было запланировано на 6 ноября, не состоялось. Подсудимая не приехала в суд в Полтаву из-за состояния здоровья.