Россияне атаковали Никополь двумя дронами-камикадзе: есть погибшая и пострадавший

Российская армия сегодня днем, 10 ноября, атаковала Никополь Днепропетровской области. В результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



«После обеда враг ударил по Никополю двумя дронами-камикадзе», — сообщил он.



По его информации, погибла 67-летняя женщина. Также 68-летний мужчина получил осколочные ранения. Он госпитализирован.



Лысак отметил, что последствия атак уточняются.



Напомним, российские оккупанты 10 ноября атаковали поселок в Херсонской области.